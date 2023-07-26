Нефтепродукты попали в Северную Двину под Архангельском

Точный объем попавшего в реку топлива уточняется, на поверхности реки обнаружено пятно примерно 0,5 на 4 километра.

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Разлив нефтепродуктов произошел на реке Северная Двина в Архангельской области. На поверхности воды обнаружено пятно топлива, сообщили в Росприроднадзоре. Сейчас его эксперты производят пробы воды, чтобы рассчитать вероятный ущерб природе.

«На воде обнаружили значительное нефтяное пятно - примерно 0,5 на 4 км. Устанавливаем точный объем загрязнения», - сообщили в ведомстве.

К этому часу установлено, что нефтепродукты попали в акваторию при бункеровке судна «Касимов». Другие подробности не приводятся.