В стране и мире Мужчина, пытавшийся купить военное изделие для перепродажи, задержан в Ростове Ян Брацкий По данным ФСБ, задержанный был осведомлен о секретности изделия, которое он пытался купить. © Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости Читайте нас на: В Ростовской области оперативниками ФСБ задержан мужчина, пытавшийся купить секретную военную продукцию, для последующей перепродажи. «Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен», - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости. По данному факту возбуждено уголовное дело, оперативники проводят дополнительные следственные мероприятия. Накануне в Ростовской области задержали гражданку Украины, которая собирала данные о расположении средств противовоздушной обороны и перемещения военной техники. Данная информация могла быть использована командованием ВСУ для нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры ВС РФ. Экспертное мнение и аналитика