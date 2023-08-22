Мужчина, пытавшийся купить военное изделие для перепродажи, задержан в Ростове
По данным ФСБ, задержанный был осведомлен о секретности изделия, которое он пытался купить.
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
В Ростовской области оперативниками ФСБ задержан мужчина, пытавшийся купить секретную военную продукцию, для последующей перепродажи.
«Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен», - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
По данному факту возбуждено уголовное дело, оперативники проводят дополнительные следственные мероприятия.
Накануне в Ростовской области задержали гражданку Украины, которая собирала данные о расположении средств противовоздушной обороны и перемещения военной техники. Данная информация могла быть использована командованием ВСУ для нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры ВС РФ.