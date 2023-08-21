В Ростовской области задержали украинку, собиравшую данные о ВС РФ

Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж», задержанной гражданке Украины может грозить до 20 лет лишения свободы.

© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

В управлении Федеральной службы безопасности по Ростовской области сообщили о задержании гражданки Украины, которая собирала информацию о местах расположения средств противовоздушной обороны и перемещении военной техники.

По данным оперативников, украинка въехала на территорию России, после чего связалась по телефону с сотрудницей Службы безопасности Украины (СБУ) и пообещала ей передавать сведения о местах дислокации воинских подразделений, о маршрутах передвижения техники и личного состава Вооруженных сил России. Информация, которая была получена задержанной, могла быть использована командованием ВСУ для нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры ВС РФ.

«Подозреваемая задержана. У нее изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинских спецслужб», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы регионального ведомства.

После задержания женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж». Ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее оперативники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике местную жительницу. Подозреваемая передавала иностранным спецслужбам данные о расположении Вооруженных сил России в регионе. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.