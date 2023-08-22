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Для главаря банды киллеров Джако запросили пожизненное в колонии особого режима

Анна Назайкина
13:56 22.08.2023
Сегодня суд приступил к прениям сторон по делу, которое слушается около двух лет.
Для главаря банды киллеров Джако запросили пожизненное в колонии особого режима
© Фото: СК РФ
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Обвинение просит пожизненный срок для главаря одной самых крупных в стране группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако, сообщает РИА Новости.

Как уточняется, сегодня, 22 августа, в суде в Ростове-на-Дону начались прения сторон по делу, слушания по нему проходят около двух лет.

«Прошу суд...назначить по совокупности преступлений окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», - приводятся слова прокурора.

По информации 112, ранее на одном из заседаний стало известно, что главарь банды киллеров Гагиев планирует жениться в следственном изоляторе. Имя его возлюбленной не разглашалось.

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