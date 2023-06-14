112: главарь банды киллеров Гагиев планирует жениться в СИЗО

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Главарь одной из крупнейших в стране группировок киллеров Аслан Гагиев по прозвищу Джако собирается жениться в следственном изоляторе, сообщает Telegram-канал «112».

Как утверждается, мужчина уже подал заявление, чтобы у него с возлюбленной была возможность видеться на свиданиях. Ее имя не разглашается. О его намерении изменить семейное положение стало известно на очередном заседании.

Процесс над Гагиевым идет уже пятый год. Главарю ОПГ грозит пожизненное заключение. Напомним, его объявили в международный розыск в октябре 2014 года на основании запроса МВД.

Уже пять месяцев спустя его задержали в Австрии. Только в 2018 году Джако был экстрадирован на территорию Российской Федерации, после чего его поместили в СИЗО.