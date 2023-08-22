Минобороны России сообщило об отражении 14 украинских атак за сутки

Пять украинских атак было отражено на Купянском направлении, четыре - на Запорожском, еще три на Донецком и две - на Краснолиманском направлении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об отражении 14 атак неприятеля за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Уточняется, что пять украинских атак было отражено на Купянском направлении, четыре - на Запорожском, еще три на Донецком и две - на Краснолиманском направлении.

Кроме этого, Конашенков отметил, что в района Орехова в Запорожской области был поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады противника.

Также сообщается об уничтожении вражеского склада боеприпасов в Васильковке Днепропетровской области - он принадлежал 1-й танковой бригаде ВСУ.

Ранее МО РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники врага на Южно-Донецком направлении разведывательно-ударным вертолетом «Аллигатор».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.