Франция передала Украине первую партию ракет SCALP

Украинский посол во Франции сообщил, что эта партия - испытательная, и заметил, что поставки будут продолжаться, отметив, что главный вопрос сейчас - это ритм этих поставок.

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Украинский посол в Париже Вадим Омельченко заявил, что Франция передала киевскому режиме первую партию ракеты SCALP.

«Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас», - заметил он в интервью изданию «Левый берег».

Омельченко уточнил, что эта партия - испытательная, и заметил, что поставки будут продолжаться, отметив, что главный вопрос сейчас - это ритм этих поставок.

Также сообщается, что Киев хочет получить от Вашингтона крылатые ракеты JASSM, чтобы попробовать захватить Крым.