Уссурийские десантники дронами-камикадзе уничтожают боевиков под Артемовском

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Министерство обороны Российской Федерации показало кадры применения подразделениями Уссурийских десантников дронов-камикадзе на южном фланге Артемовского направления специальной операции в районе Клещеевки. БПЛА коптерного типа управляет оператор, используя специальные VR-очки, определяя цель, которую необходимо уничтожить.

Помощник оператора осуществляет непосредственно запуск FPV-дрона. Он также отслеживает направление полета беспилотника, ориентирует оператора и корректирует его работу. Конструкция БПЛА очень проста.

Дрон-камикадзе имеет четыре винта, четыре двигателя, массивный аккумулятор, емкость с поражающими элементами, пластидом и взрывателем. Кроме того, могут использоваться головные части гранат от РПГ.

Преимуществом FPV-дрона является высокая маневренность. Его трудно обнаружить и перехватить.

«В последнее время БМП и блиндажи противника разбивали. В основном ищем средства связи, командные пункты и запасные командные пункты», - говорит оператор БПЛА.

Ранее «Звезда» рассказывала, как работает зенитный ракетный комплекс «Стрела» в зоне специальной операции. На высоте до двух километров сбиваются любые беспилотники - разведывательные, ударные и барражирующие дроны-камикадзе.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.