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Нет ограничений по типу БПЛА: как работает ЗРК «Стрела» в зоне спецоперации

Максим Низкодубов
06:47 21.08.2023
На высоте до 2 километров сбиваются любые беспилотники - разведывательные, ударные, барражирующие дроны-камикадзе. Главное - успеть их вовремя обнаружить.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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С пусковой установки снимают маскировку, она выдвигается на огневую позицию. Расчет зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» только что получил сигнал воздушной тревоги от поста визуальной разведки. Высота цели - 1100 метров, скорость - 50 км/ч. Отработать цель нашим зенитчикам необходимо в кратчайшие сроки.

Этот ЗРК «Стрела» работает строго по беспилотникам. В основном, самолетного типа. Парни из Забайкалья развернули установку, чтобы нанести удар по очередной воздушной угрозе.

Расчет выполняет захват цели аппаратурой автоматизированного наведения по координатам, полученным с помощью радиолокационной станции. По команде происходит пуск зенитной ракеты.

Пока обломки вражеского летательного аппарата падают на землю, зенитчики Восточного округа уже сворачивают пусковую установку и отходят в безопасный район. Украинских операторов БПЛА они раздражают. Ведь ни один ударный беспилотник националистов, попавший в поле зрения этой боевой машины, не смог добраться до цели. Именно поэтому на полях сражений за экипажем «Стрелы» противник охотится особенно тщательно.

«Боевая машина предназначена для прикрытия боевых порядков артиллерийских и танковых подразделений. Основная задача - прикрыть подразделения в работе от беспилотной летательной авиации», - объясняет командир расчета ЗРК «Стрела-10» с позывным «Галл».

Начальник расчета рассказывает: для его экипажа нет ограничений по типу БПЛА. На высоте до 2 километров сбиваются любые беспилотники - разведывательные, ударные, барражирующие дроны-камикадзе. Главное - успеть их вовремя обнаружить.

«“Валькирия”, “Фурия”, “Шарк” тот же самый. Самолетного типа БПЛА. Ну, и ударные, так называемые “камикадзе”, которые работают, как обычно, в паре. То есть, идет ударный, а за ним - разведывательный, который производит видеосъемку», - рассказывает «Галл».

Обнаружение производится визуально. Один человек из расчета находится на посту воздушного наблюдения, ведет визуальную разведку. При обнаружении цели уточняется принадлежность - наш или противника. Сразу же поступает команда расчету.

А это гордость украинской военной промышленности - беспилотник-разведчик «Шарк», только что сбитый нашими бойцами. Установленная на корпусе камера с 30-кратным зумом, управление защищено шифрованием. И скорость до 150 км/ч. Заверения ВСУ о том, что российские средства ПВО бессильны при борьбе с их детищем, рассыпались в первые месяцы применения дрона в зоне спецоперации.

Все, что осталось от украинского разведывательного дрона, - это обломки крыльев, корпус и парашют. На корпусе виден акулий оскал. Именно эти беспилотники часто ведут разведку объектов, по которым потом наводят ракеты HIMARS. А расчеты ЗРК «Стрела» сбивают их.

«Они хвалили его, что он вообще не засекается никак и его невозможно сбить. Но мы его поймали и четко по нему отработали. Нет таких целей, которые нельзя поразить. Любая цель - она поражается», - говорит механик-водитель расчета ЗРК «Стрела-10» с позывным «Симба».

В любое время суток расчеты «Стрелы» ведут наблюдение за воздушным пространством на Южно-Донецком направлении, где интенсивность работы БПЛА противника в последние недели выросла в разы. Но забайкальские зенитчики надежным щитом прикрывают наши боевые подразделения и не дают беспилотникам противника пробраться в тыловые районы.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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