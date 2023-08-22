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Брошенный своими раненый украинец рассказал, как его спасли русские солдаты

11:11 22.08.2023
Сергей Роско около трех дней пролежал в окопе, пока его не заметили русские бойцы и не оказали ему медицинскую помощь.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнопленный Сергей Роско, сообщил, что его забрали на службу по мобилизации. Мужчина почти не проходил медосмотр, проверили зрение, измерили вес и рост, остальные показания «дописали». Подготовка у инструкторов НАТО была слабенькая. В основном, украинцам внушали, что «ослабшую» русскую армию якобы можно быстро победить.

«Канадские инструкторы настраивали на то, что чем больше убьем русских солдат, тем быстрее победим в войне. Вооружение слабое, советские АК, покупали все за свой счет. Натовского оружия не было, хоть и обещали дать. Тяжелой техники тоже не было. По телевизору только рассказывали, что все есть, а на самом деле не было ничего», -  сказал он.

Отряд даже не успел дойти до позиций, был разбит. Бойцы ВС РФ открыли по украинцам огонь из артиллерии и минометов, вынудив отступить.

«Я подорвался, точно не знаю на чем. Меня бросили. Я пришел в себя, дополз до ближайшего окопа, пролежал два-три дня, после чего меня увидели русские солдаты, вытянули из окопа, оказали  медицинскую помощь, передали в госпиталь», — рассказал он.

Сергей высоко оценил профессионализм российских военнослужащих. По его словам, в ВСУ берегут контрактников, а к мобилизованным относятся как к расходному материалу.

Ранее Минобороны России показало, как российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил бронетехнику неприятеля. Удар по неприятельской боевой бронированной машине был нанесен на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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