Американский лидер только сегодня прибыл после разрушительных пожаров на остров Мауи, хотя возгорание началось еще 9 августа.

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Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов предположил, почему президент США Джо Байден продолжил отдыхать вместо того, чтобы отправиться в пострадавший от страшного пожара штат Гавайи.

«В отношении пожара на Гавайях...уже говорят о том, что это некий заговор...Американское правительство совершает ошибку определенную. Может быть, есть другие силы внутри самой Америки, которые намеренно показывают определенной части населения всю беспомощность администрации США», - сказал он.

По мнению эксперта, повестку дня президента специально выстраивают таким образом, чтобы руководство демократов быстрее окончательно провалилось перед выборами.

«Перед грядущими выборами Байдену нужно набирать очки, а он подобными действиями снижает доверие население», - добавил Михайлов.

Сегодня Байден прилетел на сгоревший гавайский остров Мауи, но о общение с местными у президента не сложилось. Напомним, пожары начались 9 августа. Сначала у аэропорта его встретили плакатами «слишком поздно» и оскорбительными репликами, а после - довольно вяло реагировали на проникновенную президентскую речь.

Американский лидер прошел по сгоревшим улицам, осмотрел то, что осталось от домов и автомобилей, побеседовал с полицией и военными, отметил специальные ботинки у служебной собаки - они нужны, чтобы та не повредила лапы. А потом пошутил с журналистами насчет температуры земли, которая еще не остыла после пожара.

Но тем, кто потерял в огне родных и имущество, было не до смеха. Люди недовольны, что Байден вместо того, чтобы отправиться в пострадавший штат, отдыхал сначала на пляже, а потом на велопрогулках в Делавере.

Раскритиковали его и конгрессмены - за смешную помощь в 700 долларов, обещанную жителям, припоминая, какие астрономические суммы из денег налогоплательщиков ежемесячно отправляются Киеву.

Самые страшные разрушения пожар оставил после себя в городе Лахайна. Он выгорел полностью и сейчас оцеплен армией. На территории продолжают искать погибших. В списках жертв более 114 фамилий. Около тысячи - пропали без вести. В их числе большое количество детей.