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Temps: Киев запретил иностранным журналистам работать на передовой

Ян Брацкий
11:35 22.08.2023
По мнению швейцарского издания Temps, таким образом Киев пытается скрыть провал контрнаступления ВСУ.
Temps: Киев запретил иностранным журналистам работать на передовой
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Власти Украины запретили иностранным журналистам работать на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает швейцарское издание Temps. Исключение сделают для представителей прессы, обладающих письменным разрешением от украинского главкома Валерия Залужного.

«Это связано с тем, что на поле боя и в рамках контрнаступления, начавшегося в начале июня, бои ведутся с многочисленными жертвами, а украинские силы не смогли прорвать российскую оборону», - сообщает газета.

К подобной тактике ВСУ прибегают не в первый раз, похожие директивы издавались в 2022 году, в ходе наступления на Харьковском направлении. Газета пишет, что украинские чиновники надеются и в этот раз скрыть от общественности «крупное наступление, о котором нужно молчать».

Ранее стало известно, что некоторые американские конгрессмены выступили против передачи Киеву военной помощи после провала контрнаступления ВСУ. По данным американских спецслужб, националисты не смогут преодолеть оборонительные рубежи Вооруженных сил России.

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