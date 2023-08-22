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Морпехи ТОФ сняли пулемет с поврежденного украинского бронеавтомобиля Mastiff

Максим Низкодубов
11:56 22.08.2023
Группа российских морпехов повредила несколько бронеавтомобилей врага в районе Новомайорского и сняла с одного из них пулемет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В районе населенного пункта Новомайорское наши морпехи ТОФ вступают в бой с подразделениями украинских боевиков. В результате натовские броневики Mastiff подбиты и обездвижены. Теперь это лишь груда металла, а наши бойцы возвращаются в полевой лагерь с трофейным вооружением.

Получает мелкие повреждения бронетранспортер. Пока механики экстренно приводят в исправное состояние БТР, его оператор-наводчик с позывным Тринадцатый демонстрирует захваченный под Новомайорским крупнокалиберный пулемет и ленту к нему. Оружие практически новое, а как покажет себя в бою, только предстоит выяснить.

«Через каждый пятый патрон стоит бронебойно-зажигательный. Взяли на подбитой технике. На Mastiff. В ходе их наступления. Был подбит их Mastiff. Вытащили, сняли оттуда. Вооружение перевезли сюда. Пытаемся переделать, чтобы их же оружием их же и лупить», - подчеркнул Тринадцатый.

В это же время неподалеку инженеры из бригады морской пехоты совершенствуют конструкцию бронетранспортеров. Очередь в полевой автосервис расписана на несколько дней вперед. Стандартная сетка-рабица у умелого сварщика с позывным Механик превращается в элементы дополнительной защиты.

«Это противокумулятивная защита. Для защиты как самой техники, так и пехоты, которая на ней передвигается. Подобная конструкция защищает от ПТУРов. От реактивной струи кумулятивной, от ВОГов. Может от мелких осколков помогать тоже», - отметил механик-водитель с позывным Механик.

Морпехи 40-й бригады Тихоокеанского флота продолжают сдерживать натиск украинских националистов на одном из самых напряженных участков линии боевого соприкосновения. Применяя не только военную тактику, но и инженерную смекалку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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