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Морпехи ТОФ взяли в плен боевиков и захватили «натовское» вооружение под Новодонецким

Максим Низкодубов
07:12 25.07.2023
В боях под населенным пунктом Новодонецкое бронемашины образца НАТО показали себя с наихудшей стороны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Агрессивную атаку украинских боевиков под населенным пунктом Новодонецкое отражают морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Несколько бронемашин пытаются прорвать нашу линию обороны нахрапом. Но наступление рассыпается на глазах. Артиллерия точечно уничтожает технику врага одну за одной. Одновременно с этим на земле по противнику работают штурмовые отряды.

Во время боя нашим военным удалось взять в плен нескольких бойцов вооруженных формирований украинских националистов. Один из них - Станислав Кадалов утверждает, что изначально им неверно поставили боевую задачу. Командование заявило, что российские военнослужащие покидают свои позиции. Все, что нужно было сделать бойцам ВСУ - взять под контроль новый участок.

«Бой был очень недолгий. Забились в блиндаж, потому что БК закончилось. Просили помощи. Помощи никакой не оказали нам. Просили эвакуацию. Эвакуации тоже никакой не было. Оставалось забиться в блиндаж и ждать», - рассказал пленный боевик ВСУ Станислав Кадалов.

После провального наступления противника военнослужащим ВС РФ достались «натовские» трофеи. Среди них - бельгийский ручной пулемет калибра 7,62 мм. Используется в 80-ти странах мира. Максимальная дальность стрельбы - 1 800 метров. Уже после первого применения и обкатки наши бойцы выносят вердикт.

«Хороший, но не чета нашему. Наши - более эффективные в этом плане и более надежные», - сказал командир отделения штурмовой роты морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Скиф».

Еще одни трофейные образцы иностранного вооружения - переносные противотанковые комплексы. Предположительно, производства Великобритании. Идеальный вариант для наших военных, чтобы изучить и обкатать иностранные виды оружия.

По сравнению с отечественным вооружением зарубежные аналоги для российских бойцов - нежные и капризные. От ручных гранат до стрелкового оружия и бронетехники.

В боях под Новодонецким «натовские» бронемобили показали себя с наихудшей стороны.

«Если посмотреть, то впереди стекловолокно, система охлаждения спереди, она даже для патрона 5,45, 7,62 доступна. Потеря антифриза выведет автомобиль из строя. Наше оружие проще по принципу применения. Даже взять наши гранаты РГД и "натовского" производства. Гранаты "натовского" производства имеют несколько систем защиты. Пока ты начнешь пользоваться гранатой, можешь и не успеть ей воспользоваться», - заявил стрелок отряда «Шторм» морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Калина».

Трофейную «натовскую» технику, захваченную под Новодонецким во время отражения атаки украинских националистов, в ближайшее время изучат специалисты оборонной промышленности. После этого иностранные образцы вооружения займут места в музеях и на оружейных выставках нашей страны.

Ранее российские артиллеристы сорвали наступление врага на Донецком и Краснолиманском направлениях. Боевики киевского режима используют для переправки через Днепр бронетранспортеры, лодки и водные мотоциклы, которые моментально становятся целями для военнослужащих ВС РФ.

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