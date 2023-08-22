Жительница Чикаго задержана по подозрению в подготовке покушения на Трампа

Женщину уже допросили, материалы дела сейчас рассматриваются в суде.

© Фото: www.imago-images.de, Global Look Press

Associated Press, ссылаясь на Минюст США, сообщило о задержании жительницы Чикаго, как утверждается, она через электронные письма угрожала убить бывшего американского лидера Дональда Трампа и его сына Бэррона, передает «360».

В министерстве заявили, что речь идет о 41-летней американке Трейси Мари Фиоренце. В мае этого года она отправила по email сообщение, в котором обещала «при первой возможности выстрелить в лицо» экс-президенту Штатов, а также его сыну.

Письмо было направлено главе одного из образовательных учреждений в Палм-Бич, где у Трампа находится резиденция. В следующем месяце угроза повторилась.

Представители ведомства уже провели опрос подозреваемой. В настоящий момент материалы дела рассматриваются в суде.

Ранее Трамп объяснил, почему не видит смысла принимать участие в дебатах кандидатов на пост президента США от Республиканской партии.