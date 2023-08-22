В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жительница Чикаго задержана по подозрению в подготовке покушения на Трампа

Анна Назайкина
10:40 22.08.2023
Женщину уже допросили, материалы дела сейчас рассматриваются в суде.
Жительница Чикаго задержана по подозрению в подготовке покушения на Трампа
© Фото: www.imago-images.de, Global Look Press
Читайте нас на:

Associated Press, ссылаясь на Минюст США, сообщило о задержании жительницы Чикаго, как утверждается, она через электронные письма угрожала убить бывшего американского лидера Дональда Трампа и его сына Бэррона, передает «360».

В министерстве заявили, что речь идет о 41-летней американке Трейси Мари Фиоренце. В мае этого года она отправила по email сообщение, в котором обещала «при первой возможности выстрелить в лицо» экс-президенту Штатов, а также его сыну.

Письмо было направлено главе одного из образовательных учреждений в Палм-Бич, где у Трампа находится резиденция. В следующем месяце угроза повторилась.

Представители ведомства уже провели опрос подозреваемой. В настоящий момент материалы дела рассматриваются в суде.

Ранее Трамп объяснил, почему не видит смысла принимать участие в дебатах кандидатов на пост президента США от Республиканской партии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:19 В стране и мире
В России с марта запретят продажу вейпов с ароматизаторами
08:31 В стране и мире
Следователи установили трех человек, причастных к экскурсии в коллекторе
07:33 В стране и мире
Daily Mail: убитый на Украине наемник из США обещал отцу рассказать о задании
06:30 В стране и мире
В Приморье объявлено штормовое предупреждение
06:19 Армия
Минобороны: Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ
Популярное
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
Лада Дэнс впервые после аварии вышла на сцену
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.