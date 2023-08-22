Швейцария расследует попытку передать Киеву танки Leopard

С 1815 года Швейцария придерживается курса постоянного нейтралитета и не поставляет оружие участникам конфликтов.

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Власти Швейцарии проведут расследование в отношении государственной оборонной компании Ruag, которая намеревалась продать Украине около 100 танков Leopard немецкой Rheinmetal. В случае осуществления сделки, бронемашины появились бы в зоне боевых действий, пишет Bloomberg, со ссылкой на Минобороны Швейцарии.

Расследованием заблокированной сделки займутся внешние аудиторы. Оборонное ведомство страны уже предложило пересмотреть отношения официального Берна и Ruag. О намерении Rheinmetall приобрести у Ruag 96 танков Leopard 1 для дальнейшей отправки Украине газета Tages-Anzeiger сообщила в начале марта.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall закупил у Бельгии 50 старых танков Leopard, 30 из которых потом передадут Киеву.