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В МО РФ сообщили о попытке террористической атаки в Крыму со стороны Киева

Анастасия Бобылева
07:22 19.08.2023
При попытке атаки использовался переоборудованный в ударный вариант ЗРК ПВО С-200.
В МО РФ сообщили о попытке террористической атаки в Крыму со стороны Киева
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Киевский режим ночью предпринял попытку террористической атаки по территории Крыма из комплекса ПВО С-200. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», - информирует МО РФ в своем Telegram-канале.

Российские средства ПВО вовремя обнаружили ракету противника и сбили в воздухе. В Минобороны уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось об атаке объектов в Москве и Подмосковье украинским БПЛА. В результате воздействия российских средств ПВО беспилотник был сбит, он упал на нежилое здание.

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