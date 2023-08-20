В Москве за день выпало больше половины месячной нормы осадков

В столице за час мощного ливня выпало до 43 мм осадков.

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В Москве в течение часа в воскресенье 20 августа выпала примерно половина месячной нормы осадков - 43 мм. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на синоптика «Фобос».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что вовремя ливня зафиксировали 28 мм осадков, что составляет 35% от месячной нормы осадков или до 3-х ведер дождевой воды на метр квадратный.

По мнению Тишковца, вероятность повторения сценария с ливнем и грозой сохраняется в Москве до полуночи.

Напомним, что сегодня северные районы столицы днем 20 августа оказались в эпицентре стихии с ливнем, громом, молниями и шквалистым ветром. Непогода бушевала в Москве около часа.