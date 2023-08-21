Сорок пять пассажирских самолетов перенаправили из Москвы в целях безопасности

В настоящее время столичные аэропорты работают в штатном режиме.

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Сорок пять пассажирских самолетов и два грузовых рейса этим утром были перенаправлены из столичных аэропортов Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации.

Самолеты сели в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде в целях обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

В настоящее время столичные авиагавани работают в штатном режиме. Все пассажиры будут доставлены в пункты назначения, отметили в Росавиации. Ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском беспилотнике на территории населенного пункта Покровское в Рузском районе Московской области.