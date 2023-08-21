Собянин заявил, что никто не пострадал из-за падения БПЛА на подлете к Москве

Беспилотник обнаружили и уничтожили в небе над Истринским районом.

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Разрушений и пострадавших в результате падения обломков сбитого на подлете к Москве украинского беспилотника нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет», - написал градоначальник в своем Telegram-аккаунте.

Об инциденте стало известно ранее. В 08:16 дежурные силы обнаружили в небе украинский беспилотник. Дрон выследили и уничтожили над территорией Истринского района.