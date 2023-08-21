Экипаж Су-35С уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации

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Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С ВКС России отработали патрулирование в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевых вылетов публикует Минобороны РФ.

Кроме того, летчики обеспечили действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике украинских националистов. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ.

Ранее штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по вражеской бронетехнике и военным объектам. Летчики выпустили ракеты парами с малых высот, после чего выполнили маневр и используя тепловые ловушки покинули зону пусков.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.