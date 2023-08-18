Экипажи Су-25 парными пусками ракет уничтожили укреппозиции и бронетехнику противника

Штурмовики Су-25 уничтожают врага, выпуская по нему ракеты парами с предельно малых высот.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ. Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей штурмовой авиации.

Летчики выпустили ракеты парами с малых высот, а затем выполнили маневр и использовали тепловые ловушки. В результате атаки были уничтожены замаскированные полевые укреппозиции и бронетехника противника.

Один из летчиков рассказал о тонкостях боевого вылета Су-25.

«Выполняем полет на предельно малых высотах, разгоняемся до максимальных скоростей. При подходе к цели выполняем "горку" и отстрел ракет», - рассказал он.

Ранее были опубликованы кадры работы штурмовиков Су-25 на Краснолиманском направлении. На кадрах видно, как экипажи маневрируют в нескольких метрах от земли, чтобы не попасть на радары противника.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.