Уничтожены более 30 боевиков, танк, БМП и два пикапа.

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За сутки в районе Торского участка и Серебрянского лесничества штурмовые группы 63-й и 42-й украинских механизированных бригад предприняли пять попыток вернуть ранее утраченные позиции. Российские военные успешно отразили все атаки противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Были уничтожены более 30 боевиков, танк, БМП и два пикапа. Также поражен расчет 120-мм миномета. Кроме того, ЗРК «Тор-М1» в районе Кременной сбил украинский беспилотник.

На Краснолиманском направлении авиация нанесла восемь ракетных ударов по боевикам. Уничтожены националисты в районах Червоная Диброва и Новосадовое.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы Южной группировки войск уничтожили три вагона с боеприпасами и десять транспортных средств националистов на станции разгрузки Межевая. Удар нанесли ракетные подразделения.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.