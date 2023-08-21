Последним был «Цезарь»: как «Мста-С» уничтожает под Марьинкой западную технику

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Город Марьинка в Донецкой Народной Республике находится под полным огневым контролем российских военных. Нашим пехотинцам, работающим в населенном пункте, помогают артиллеристы на самоходной гаубице «Мста-С».

Командует орудием боец с позывным «Небо». По его словам, работать стало очень непросто. И все дело в кассетных боеприпасах, которыми беспорядочно бьет противник.

«Опасаемся больше всего кумулятивных кассет, потому что броня не выдержит. Если кассетный боеприпас по пехоте шрапнелью, то броня выдерживает хорошо. Главное не быть сверху», - отмечает командир орудия.

Трофеев у российских бойцов уже много. В Марьинке они нанесли поражение сотням вражеских артиллерийских подразделений.

«Последним был "Цезарь" дня 3-4 назад. До этого гаубица "777" была», - говорит командир артиллерийской батареи с позывным «Днепр».

Бьют боевиков на данном направлении бойцы мотострелкового соединения Южного военного округа. Родом почти все из Ростовской области. Правительство региона старается им помогать. Передают военным в том числе и дроны, которые необходимы для точечных ударов по врагу.

«Это все поможет уничтожить врага. Мы все работаем на победу», - отмечает боец с позывным «Вова».

Напомним, ранее «Звезда» уже рассказывала, как артиллеристы «Южной» группировки войск поддерживают пехоту на Марьинском направлении. Гаубицы «Мста-Б» бьют по скоплениям националистов и опорным пунктам. Под раздачу попадает и тяжелая техника боевиков.