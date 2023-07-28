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«Горели как фейерверк»: боец расчета «Мсты-Б» рассказал о разгроме техники боевиков под Марьинкой

Александр Федорчак
06:25 28.07.2023
Гаубицы «Мста-Б» ведут огонь по опорным пунктам и скоплениям живой силы противника, поддерживая наступление нашей пехоты на Марьинском направлении.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В частном секторе населенного пункта Григорьевка российский оператор беспилотника обнаружил замаскированную самоходную гаубицу украинских боевиков. Через несколько секунд артиллерия ВС РФ наносит прицельный удар.

Артиллеристы «Южной» группировки войск поддерживают пехоту на Марьинском направлении. Гаубицы «Мста-Б» ведут огонь по опорным пунктам и скоплениям националистов. Но и тяжелая техника врага тоже попадает под раздачу.

«Лично нашим расчетом были уничтожены танки. Производство американское. Техника их, так будем говорить, очень плохая. Леопарды горели как фейерверк», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Комендант».

Средний возраст бойцов в этом расчете - 22 года. Ребята со всей России: от Хабаровска до Ростова-на-Дону. Настоящий боевой опыт получили в зоне специальной военной операции и освоили новые для себя специальности.

«Я с артиллерией, можно сказать, впервые связываюсь. Я до этого служил в разведке. Это две разные отрасли. В первый же день обучили меня всему самому основному, важному. Главное, как товарищи говорили, не бойся. У меня все в первый день и получилось, в первый выход мой», - поделился военнослужащий ВС РФ с позывным «Комендант».

В свободное время, которого сейчас не так много, артиллеристы без дела не сидят. На позициях бойцы оборудовали импровизированный спортзал. Есть турник из подручных материалов, брусья, привезли сюда 24-килограммовую гирю, есть и гантели - в общем все, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.

На Марьинском направлении артиллеристы выполняют боевые задачи давно. По словам наших военнослужащих, противник сейчас стал более активным. Воздушную разведку ведет постоянно.

«"Птички" летают постоянно. Место дислокации приходится менять очень часто. Дабы не попасть под контрбатарейную борьбу», - сказал Заместитель командира взвода с позывным «Петрович».

На Южно-Донецком направлении противник атакует не только с помощью артиллерии и беспилотников - в дело вступила западная бронированная техника, которую выжигает реактивная артиллерия Восточного военного округа. Враг готовил новый удар из лесопосадки, но не успел.

«Был поражен склад боеприпасов. Укрытая техника и личный состав. Нам указывают район, мы выезжаем. Занимаем позицию и готовимся к работе. Непосредственно цель появляется. Мы начинаем отрабатывать по цели», - заявил командир артиллерийской батареи с позывным «Иртыш».

В последнее время, говорят бойцы, противник открыл настоящую охоту за артиллеристами. Но пока все мимо. У боевиков растут только потери. Только накануне на этом направлении бойцы группировки «Восток» уничтожили 16 националистов.

Ранее операторы российских БПЛА устроили настоящее избиение украинской бронетехнике на Запорожском направлении. Враг пытался атаковать при помощи бронемашин, но потерпел полную неудачу.

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