Космонавты Прокопьев и Петелин вернулись на борт МКС спустя 6 часов 35 минут

За время выхода в открытый космос Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин переместили переносное рабочее место на модуль «Наука» и установили защитные экраны на модуле «Рассвет».

© Фото: RoscosmosMedia, YouTube

Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос. Выходной люк модуля «Поиск» был закрыт в 00:19:17 (мск). За бортом Международной космической станции они провели 6 часов 35 минут.

За это время, сообщает Роскосмос, Прокопьев и Петелин переместили переносное рабочее место с модуля «Рассвет» на «Науку». Для этого они использовали специальный манипулятор ERA. Кроме того, космонавты установили экраны микрометеоритной защиты на модуле «Рассвет».

Данный выход в открытый космос стал пятым в 2023 году. Прокопьев работал на внешней стороне МКС восьмой раз в свой карьере, а для Петелина работы вне станции стали шестыми.