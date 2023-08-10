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Космонавты Прокопьев и Петелин вернулись на борт МКС спустя 6 часов 35 минут

Ян Брацкий
00:42 10.08.2023
За время выхода в открытый космос Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин переместили переносное рабочее место на модуль «Наука» и установили защитные экраны на модуле «Рассвет».
Космонавты Прокопьев и Петелин вернулись на борт МКС спустя 6 часов 35 минут
© Фото: RoscosmosMedia, YouTube
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Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос. Выходной люк модуля «Поиск» был закрыт в 00:19:17 (мск). За бортом Международной космической станции они провели 6 часов 35 минут.

За это время, сообщает Роскосмос, Прокопьев и Петелин переместили переносное рабочее место с модуля «Рассвет» на «Науку». Для этого они использовали специальный манипулятор ERA. Кроме того, космонавты установили экраны микрометеоритной защиты на модуле «Рассвет».

Данный выход в открытый космос стал пятым в 2023 году. Прокопьев работал на внешней стороне МКС восьмой раз в свой карьере, а для Петелина работы вне станции стали шестыми.

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