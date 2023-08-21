Полицейские и волонтеры ищут пропавшую двухлетнюю девочку в Петербурге

Предположительно ребенок пропал потерялся во время прогулки с сожителем мамы.

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Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают двухлетнюю девочку, которая пропала в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным полицейских, мама ребенка обратилась в полицию 20 августа 2023 года в 19.00. по словам женщины, девочка пропала ориентировочно около дома 65 по проспекту Маршала Блюхера. Какие-либо подробности исчезновения ребенка полиция не приводит.

В главке МВД сообщили приметы ребенка и разместили его фото. У девочки серо-голубые глаза и русые волосы, рост 96 см. Она была одета в сиреневую кофту, фиолетовые кроссовки и джинсы, на голове была розовая панама.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, полицейские просят звонить 112.

Девочка потерялась во время прогулки с сожителем ее мамы, который, предположительно, был нетрезв, сообщает «Фонтанка». К розыскам ребенка подключились волонтеры.

Ранее в Шахтах Ростовской области нашли живой шестилетнюю девочку, поиски которой продолжались более семи часов. По подозрению в ее похищении был задержан мужчина.