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В Шахтах нашли шестилетнюю девочку, похищенную мужчиной

Ирина Елагина
23:50 18.07.2023
В поиске ребенка участвовали полиция и волонтеры.
В Шахтах нашли шестилетнюю девочку, похищенную мужчиной
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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В Шахтах Ростовской области нашли живой шестилетнюю девочку, поиски которой продолжались более семи часов. По подозрению в ее похищении задержан мужчина, сообщает региональное управление СКР.

«Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка, задержан, им оказался житель города Шахты, 1981 года рождения», - говорится в сообщении ведомства. 

По предварительным данным, девочка ушла с детской площадки с неизвестным мужчиной в солнцезащитных очках около 16.30 18 июля. В поисковой операции помимо полиции участвовали более 150 волонтеров.

В региональном управлении СКР подтвердили, что девочку нашли и ее жизни ничто не угрожает. В отношении мужчины, с которым девочка ушла с игровой площадки, возбуждено уголовное дело, ему инкриминируют похищение несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция вернула матери возвратили 6-летнего сына, которого похитил отец, лишенный родительских прав.

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