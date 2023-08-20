В стране и мире Опубликовано видео автопробега во Владивостоке и разворачивания огромной копии флага РФ Анастасия Бобылева Также в рамках мероприятия состоялось разворачивание огромной копии российского флага. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Во Владивостоке состоялся автопробег по маршруту мемориальный комплекс «Боевая слава ТОФ» на Котельной набережной - краевой Дом молодежи. Участники проехали через проспект 100-летия Владивостока, «Звезда» опубликовала видео автопробега. В честь окончания мероприятия была развернута масштабная копия российского флага. Флаг равернули на площади перед Домом молодежи. Ранее автопробег «Слава подводникам Родины!» состоялся в Санкт-Петербуге. В нем приняли участие 27 человек - ветераны Военно-морского флота и члены их семей. В рамках автопробега колонна машин проехала по Петрозаводску, Мурманску, Полярному и Североморску, затем отправилась обратно в северную столицу. Экспертное мнение и аналитика