В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликовано видео автопробега во Владивостоке и разворачивания огромной копии флага РФ

Анастасия Бобылева
08:30 20.08.2023
Также в рамках мероприятия состоялось разворачивание огромной копии российского флага.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Во Владивостоке состоялся автопробег по маршруту мемориальный комплекс «Боевая слава ТОФ» на Котельной набережной - краевой Дом молодежи. Участники проехали через проспект 100-летия Владивостока, «Звезда» опубликовала видео автопробега.

В честь окончания мероприятия была развернута масштабная копия российского флага. Флаг равернули на площади перед Домом молодежи.

Ранее автопробег «Слава подводникам Родины!» состоялся в Санкт-Петербуге. В нем приняли участие 27 человек - ветераны Военно-морского флота и члены их семей. В рамках автопробега колонна машин проехала по Петрозаводску, Мурманску, Полярному и Североморску, затем отправилась обратно в северную столицу.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.