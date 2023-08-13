В Оренбургской области двое детей погибли в ДТП на электросамокате

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В Оренбургской области двое несовершеннолетних погибли от столкновения на электросамокате с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«В результате ДТП двое несовершеннолетних погибли до приезда скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что несовершеннолетний водитель самоката двигался по автодороге со стороны города Соль-Илецка в сторону села Трудового. Выполняя разворот, он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем марки Lada Kalina, за рулем которого был водитель, двигавшийся в попутном направлении. В итоге погибли двое несовершеннолетних.

В настоящее время сотрудники полиции отдела МВД России по Соль-Илецкому округу устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в понедельник сообщили о ДТП с участием микроавтобуса с детской футбольной командой. Микроавтобус столкнулся с грузовиком на автодороге Краснодар-Ейск. Двое подростков 15 лет были госпитализированы, еще один погиб. Всего в микроавтобусе было десять человек.