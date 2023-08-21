В Киеве и трех областях Украины объявлена воздушная тревога

© Фото: Svetlana Vozmilova, GlobalLookPress

На Украине объявили воздушную тревогу в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее Telegram-каналы сообщали о мощных взрывах на западе Украины, воздушная тревога звучала сразу в шести областях страны. Отдельно передавали о серии взрывов во Львове, Виннице и Житомире.