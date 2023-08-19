В шести областях на западе Украины объявили воздушную тревогу
Взрывы прозвучали в Виннице, Львове и Житомире.
© Фото: Joe M O'Brien, Keystone Press Agency, Globallookpress
Взрывы прогремели в ряде украинских городов на западе страны, воздушная тревога раздавалась в шести областях. Об этом сообщают Тelegram-каналы.
«Винница. Паблики города сообщают про серию мощных взрывов. <...> Львов, Житомир. Местные паблики также передают про серию мощных взрывов», - следует из публикаций Тelegram-канала «Зеркало недели».
О взрывах также сообщает Telegram-канал Хмельницкой областной военной администрации.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги раздавались в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях.