В США одобрили продажу Польше вертолетов Apache на сумму $12 млрд

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По сообщению Пентагона, Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше американских вертолетов AH-64E Apache на сумму около 12 млрд долларов. Об этом рассказали в информационном агентстве Reuters.

В агентстве добавили, что сделка о продаже касается вертолетов Apache и сопутствующего оборудования.

Напомним, 13 августа стало известно о том, что Польша рассчитывает на поставки американских вертолетов и танков, чтобы укрепить оборону на восточном фланге в польско-белорусском приграничье. Польский министр обороны Мариуш Блащак также анонсировал размещение на границе с Белоруссией дополнительного контингента из 10 тысяч военнослужащих, туда же планируется переброска 300-тясячной группировки НАТО.