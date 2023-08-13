Польша планирует «закрыть Брестские ворота» американскими Abrams и Apache

Конгресс США может принять решение по поставкам вертолетов уже на следующей неделе.

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Польша рассчитывает на поставки американских вертолетов и танков, чтобы укрепить оборону на восточном фланге, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в эфире TVP Info. Конгресс США может принять решение по вертолетам Apache уже на следующей неделе, уточнил он.

Блащак рассказал, что американская техника должна прикрыть так называемые Брестские ворота - участок шириной 80 км между реками Нарев и Буг в польско-белорусском приграничье. Это место около города Брест польский телеканал назвал «одним из самых горячих мест в Европе».

Американские танки Abrams вместе с Apache «составляют непреодолимую преграду», заявил Блащак. О намерении закупить 96 вертолетов Apache министерство национальной обороны Польши заявило в прошлом году. Как сообщалось, армия США может предоставить Варшаве машины за счет собственных ресурсов, еще до подписания контракта на закупку.

Среди вооружений, укрепляющих безопасность Польши, Блащак упомянул танки K2 Black Panther из Южной Кореи, боевые самолеты FA-50, мобильные реактивные артиллерийские системы HIMARS .

Ранее сообщалось, что Польша сформирует воинскую часть в 36 км от границы с Белоруссией. Первые солдаты должны прибыть туда в конце текущего года.