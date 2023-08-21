В Telegram произошел массовый сбой

Более 600 человек сообщили о неисправной работе мессенджера.

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Вечером 21 августа произошел массовый сбой в работе Telegram в России. По данным сервиса Downdetector, к 9 часам вечера по Москве 621 человек пожаловался на сбой в работе приложения.

Массово о невозможности воспользоваться мессенджером в России пользователи стали передавать в 20:00 по московскому времени. 58% сообщили о сбое в работе мобильного приложения, 39% о проблемах при интернет-подключении.

Напомним, в июне произошел глобальный сбой в работе мессенджера Whatsapp. проблема коснулась жителей России, США, Германии, Нидерландов и других стран мира. В течение 30-40 минут пользователи не могли отправлять сообщения.