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Пользователи WhatsApp столкнулись с глобальным сбоем в работе мессенджера

Ирина Елагина
00:30 20.07.2023
Мессенджер вышел из строя в ночь с 19 на 20 июля.
Пользователи WhatsApp столкнулись с глобальным сбоем в работе мессенджера
© Фото: Muhammad Ata Keystone Press Agency Globallookpress
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Глобальный сбой в работе WhatsApp произошел в ночь с 19 на 20 июля и затронул несколько стран мира, в том числе Россию. Сервис Downdetector зафиксировал невозможность доступа к мессенджеру по всему миру.

Проблема коснулась жителей России, США, Нидерландов, Германии, Италии, Британии и Франции. В течение 30-40 минут пользователи не могли отправлять сообщения WhatsApp.

Администрация WhatsApp подтвердила факт сбоя и его устранения, но не уточнила, что именно стало причиной нештатной ситуации.

Ранее эксперт Денис Батранков рассказал о пользе обновлений WhatsApp и других программ в телефоне, что повышает их защиту от хакерского вторжения.

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