Украинские беженцы в Швейцарии могут лишиться своих автомобилей для сохранения пособия

В настоящее время в кантоне Люцерн размер пособия составляет 4000 франков на человека (порядка 330 тысяч рублей) или 10 тысяч франков на семью (824 тысячи рублей).

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Украинские беженцы, находящиеся в Швейцарии, могут лишиться своих личных автомобилей. Это связано с инициативой, рассматриваемой государством, которая заключается в необходимости продать транспортное средство, чтобы не остаться без швейцарского социального пособия.

СМИ 20 Minuten со ссылкой на Швейцарскую конференцию по вопросам социальной помощи сообщает, что власти некоторых кантонов уже начали выдавать подобные предписания беженцам,

«Любой, кто живет на социальную помощь через год после прибытия в Швейцарию, должен провести переоценку своих личных активов. Правило также распространяется на беженцев из Украины со статусом защиты S. Поэтому автомобили должны быть проданы, если их стоимость превышает пособие для соответствующего размера домохозяйства», - пишет СМИ.

Указано, что в зависимости от кантона обычно это составляет несколько тысяч франков. В кантоне Люцерн размер пособия составляет 4000 франков (это порядка 330 тысяч рублей) на человека или 10 тысяч франков (824 тысячи рублей) на семью. Если стоимость автомобиля превысит размер пособия, то беженцы должны жить на средства, вырученные с продажи автомобиля.

«Если стоимость автомобиля превышает пособие в 4000 франков на человека или 10 000 франков на семью, мы приказываем продавать свое транспортное средство. С этой целью Люцерн установил срок в один месяц. В зависимости от того, сколько принесет продажа автомобиля, социальная помощь затем приостанавливается на определенный период времени», - пояснили в швейцарском издании.

Подобные меры применяют и в других швейцарских кантонах, таких как Берн, Базель-Штадт, Цюрих и Аргау. Сообщается, что только в одном Люцерне официально зарегистрирован 141 украинский беженец, имеющий транспортное средство. Из них социальную помощь в феврале получили 132 человека.