В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинские беженцы в Швейцарии могут лишиться своих автомобилей для сохранения пособия

Марина Крижановская
06:21 15.03.2023
В настоящее время в кантоне Люцерн размер пособия составляет 4000 франков на человека (порядка 330 тысяч рублей) или 10 тысяч франков на семью (824 тысячи рублей).
Украинские беженцы в Швейцарии могут лишиться своих автомобилей для сохранения пособия
© Фото: Pius Koller http imagebroker.com#search Globallookpress
Читайте нас на:

Украинские беженцы, находящиеся в Швейцарии, могут лишиться своих личных автомобилей. Это связано с инициативой, рассматриваемой государством, которая заключается в необходимости продать транспортное средство, чтобы не остаться без швейцарского социального пособия.

СМИ 20 Minuten со ссылкой на Швейцарскую конференцию по вопросам социальной помощи сообщает, что власти некоторых кантонов уже начали выдавать подобные предписания беженцам,

«Любой, кто живет на социальную помощь через год после прибытия в Швейцарию, должен провести переоценку своих личных активов. Правило также распространяется на беженцев из Украины со статусом защиты S. Поэтому автомобили должны быть проданы, если их стоимость превышает пособие для соответствующего размера домохозяйства», - пишет СМИ.

Указано, что в зависимости от кантона обычно это составляет несколько тысяч франков. В кантоне Люцерн размер пособия составляет 4000 франков (это порядка 330 тысяч рублей) на человека или 10 тысяч франков (824 тысячи рублей) на семью. Если стоимость автомобиля превысит размер пособия, то беженцы должны жить на средства, вырученные с продажи автомобиля.

«Если стоимость автомобиля превышает пособие в 4000 франков на человека или 10 000 франков на семью, мы приказываем продавать свое транспортное средство. С этой целью Люцерн установил срок в один месяц. В зависимости от того, сколько принесет продажа автомобиля, социальная помощь затем приостанавливается на определенный период времени», - пояснили в швейцарском издании.

Подобные меры применяют и в других швейцарских кантонах, таких как Берн, Базель-Штадт, Цюрих и Аргау. Сообщается, что только в одном Люцерне официально зарегистрирован 141 украинский беженец, имеющий транспортное средство. Из них социальную помощь в феврале получили 132 человека. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:30 Армия
Видео
Опубликованы кадры работы подразделений психологической борьбы в зоне СВО
07:25 Армия
Видео
Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по военным объектам и технике украинских боевиков в зоне СВО
06:50 В стране и мире
На Тайване заметили 28 китайских самолетов вблизи границ за сутки
06:31 В стране и мире
Видео
Антонов заявил, что Москва рассматривает инцидент с беспилотником США как провокацию
05:55 Армия
Видео
Разведчики ЗВО обнаружили арсенал с украинской формой, документами и картами западных инструкторов
Популярное
Видео
«Если ничего не мешает, нужно спать ложиться»: Путин пошутил о преодолении трудностей
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.