«Старики, женщины, дети»: ФСБ раскрыла данные о зверствах латышской «Айзсарги»

Член латышской националистической организации «Айзсарги» рассказал, как на опушке леса были расстреляны около 500 человек.

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ФСБ РФ опубликовала рассекреченные документы о деятельности советских органов безопасности по розыску на освобожденной территории Латвийской ССР пособников нацистской Германии - членов латышской националистической организации «Айзсарги», которые были причастны к преступлениям в отношении мирных жителей.

Перед органами контрразведки «Смерш» после изгнания гитлеровских войск с территории Советского Союза стояли задачи по розыску пособников оккупантов, активно участвовавших наравне с немецкими карателями в геноциде мирных граждан. По словам свидетелей злодеяний оккупационных властей против граждан СССР, националисты из прибалтийских республик не уступали в жестокости немцам, а в отдельных случаях - превосходили их.