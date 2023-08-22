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«Старики, женщины, дети»: ФСБ раскрыла данные о зверствах латышской «Айзсарги»

02:41 22.08.2023
Член латышской националистической организации «Айзсарги» рассказал, как на опушке леса были расстреляны около 500 человек.
«Старики, женщины, дети»: ФСБ раскрыла данные о зверствах латышской «Айзсарги»
© Фото: ЦОС ФСБ РФ
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ФСБ РФ опубликовала рассекреченные документы о деятельности советских органов безопасности по розыску на освобожденной территории Латвийской ССР пособников нацистской Германии - членов латышской националистической организации «Айзсарги», которые были причастны к преступлениям в отношении мирных жителей.

Перед органами контрразведки «Смерш» после изгнания гитлеровских войск с территории Советского Союза стояли задачи по розыску пособников оккупантов, активно участвовавших наравне с немецкими карателями в геноциде мирных граждан. По словам свидетелей злодеяний оккупационных властей против граждан СССР, националисты из прибалтийских республик не уступали в жестокости немцам, а в отдельных случаях - превосходили их.

© ЦОС ФСБ РФ

Так, из обнародованных материалов следует, что в мае 1942 года в местечке Прели Силуянской волости Режицкого уезда по приказу немецкого командования были одновременно расстреляны по меньшей мере 500 евреев, в том числе старики, женщины и дети. Участник массовой расправы латыш Эдуард Варнякович рассказал, что около 500 человек погнали на опушку леса, зверства над евреями длились порядка двух часов.

«В расстреле принимали активное участие группы вооруженных "айзсаргов"», - говорится в спецсообщении, опубликованном Центром общественных связей ФСБ России.

Ранее ФСБ опубликовала собственноручные показания «любимца» Гитлера, пленного генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шернера. По его словам, уже в момент подписания договора между Германией и СССР было ясное намерение не выполнять данный договор. Шернер сдался в плен 15 мая 1945 года американским войскам и вскоре был передан командованию Красной армии.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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