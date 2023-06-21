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ФСБ опубликовала показания «любимца» Гитлера Шернера о подготовке к агрессивной войне с СССР

12:40 21.06.2023
Генерал-фельдмаршал сдался в плен 15 мая 1945 года американским войскам и вскоре передан командованию Красной Армии.
ФСБ опубликовала показания «любимца» Гитлера Шернера о подготовке к агрессивной войне с СССР
© Фото: ФСБ
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Федеральная служба безопасности опубликовала собственноручные показания «любимца» Гитлера, пленного генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шернера. Он отмечал, что уже в момент подписания договора между Германией и Советским союзом было ясное намерение не выполнять этот договор.

«Национал-социализм мог означать только войну. И любое утверждение о том, что мы не хотели войны, явилось бы только извращением истории», - писал Шренер.

© ФСБ

Генерал-фельдмаршал нацистской Германии последовательно командовал 19-м горным армейским корпусом в Заполярье, 40-м танковым корпусом на Украине, группами армий «Южная Украина», «Север» и «Центр». Из числа высших чинов вермахта, Шернер, как наиболее фанатично преданный идеям национал-социализма, пользовался особым доверием Адольфа Гитлера. Генерал-фельдмаршал сдался в плен 15 мая 1945 года американским войскам и вскоре передан командованию Красной Армии.

© ФСБ

Ранее ФСБ рассекретила документы об эксплуатации советских детей в Германии. В годы ВОВ немецкие захватчики массово угоняли детей и подростков в трудовые лагеря.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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