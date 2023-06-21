Вопросы истории ФСБ опубликовала показания «любимца» Гитлера Шернера о подготовке к агрессивной войне с СССР Генерал-фельдмаршал сдался в плен 15 мая 1945 года американским войскам и вскоре передан командованию Красной Армии. © Фото: ФСБ Читайте нас на: Федеральная служба безопасности опубликовала собственноручные показания «любимца» Гитлера, пленного генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шернера. Он отмечал, что уже в момент подписания договора между Германией и Советским союзом было ясное намерение не выполнять этот договор. «Национал-социализм мог означать только войну. И любое утверждение о том, что мы не хотели войны, явилось бы только извращением истории», - писал Шренер. © ФСБ Генерал-фельдмаршал нацистской Германии последовательно командовал 19-м горным армейским корпусом в Заполярье, 40-м танковым корпусом на Украине, группами армий «Южная Украина», «Север» и «Центр». Из числа высших чинов вермахта, Шернер, как наиболее фанатично преданный идеям национал-социализма, пользовался особым доверием Адольфа Гитлера. Генерал-фельдмаршал сдался в плен 15 мая 1945 года американским войскам и вскоре передан командованию Красной Армии. © ФСБ Ранее ФСБ рассекретила документы об эксплуатации советских детей в Германии. В годы ВОВ немецкие захватчики массово угоняли детей и подростков в трудовые лагеря. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика