ФСБ опубликовала показания «любимца» Гитлера Шернера о подготовке к агрессивной войне с СССР
Генерал-фельдмаршал сдался в плен 15 мая 1945 года американским войскам и вскоре передан командованию Красной Армии.
© Фото: ФСБ
Федеральная служба безопасности опубликовала собственноручные показания «любимца» Гитлера, пленного генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шернера. Он отмечал, что уже в момент подписания договора между Германией и Советским союзом было ясное намерение не выполнять этот договор.
«Национал-социализм мог означать только войну. И любое утверждение о том, что мы не хотели войны, явилось бы только извращением истории», - писал Шренер.