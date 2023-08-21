Минсельхоз опроверг данные о существенном росте цен на хлеб

В ведомстве ожидают, что динамика цен на хлеб в 2023 году не превысит уровень общей инфляции.

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В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации опровергли информацию о существенном росте цен на хлеб в России. По прогнозам ведомства, динамика цен на продукт в 2023 году не превысит уровень общей инфляции.

«Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью», - передает ТАСС сообщение пресс-службы Минсельхоза.

В министерстве заверили, что самообеспеченность страны зерном в значительной степени превышает внутренние потребности (более 185% по итогам прошлого года). Благодаря рекордному урожаю в 2022 году цены на продовольственную пшеницу в настоящее время находятся ниже уровней за аналогичный период прошлого года. В ведомстве также отметили, что стоимость хлеба из пшеничной и ржано-пшеничной муки за последний год осталась неизменной в оптовых и в розничных закупках.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли РФ заявили, что региональные торговые сети рассматривают возможность добровольно огранить наценку на социально значимые продукты питания, к таким как сезонные овощи, сахар, молочная продукция и хлеб. До этого ограничения наценки на уровне не превышающей пяти процентов ввели крупные федеральные сети.