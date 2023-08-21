Зеленский заявил, что Украина будет производить шведские БМП CV90

Президент Украины озвучил свое намерение в видеообращении в своем Тelegram-канале.

© Фото: Артур Шайхутдинов, РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта страна будет производить шведские бронемашины CV90.

«Швеция. CV90, боевые машины. Будем производить в Украине», - заявил он в видеообращении, опубликованном в его Тelegram-канале.

Впрочем, чтобы увидеть CV90, вовсе не обязательно находиться на Украине. Так, недавно одна из этих трофейных БМП шведского производства демонстрировалась на форуме «Армия-2023» в подмосковном парке «Патриот».

До нее добрался наш корреспондент. При беглом осмотре машины и повреждений в заброневом пространстве стало ясно - почти весь экипаж получил те или иные ранения, а командир боевой машины совершенно точно не выжил.