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«Командир точно не выжил»: корреспондент показал повреждения трофейной БМП CV90

Тимур Шерзад
Дмитрий Антипов
13:04 16.08.2023
Украинская боевая машины пехоты шведского производства была захвачена российскими военнослужащими в зоне спецоперации. Теперь ее могут увидеть посетители форума «Армия-2023».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» Дмитрий Антипов продемонстрировал поврежденную БМП шведского производства CV90, захваченную у украинских боевиков в зоне спецоперации. Бронетехника представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в подмосковном парке «Патриот».

«Вот пробитие. Судя по характеру отверстия, кумулятивное. Видимо, РПГ. При таком попадании командир точно не выжил», - предположил корреспондент.

На видео хорошо заметны следы повреждений - судя по ним, в ходе боя в заброневом пространстве удалось поразить командира, наводчика и механика-водителя украинской боевой машины пехоты шведского производства. 

Кроме этого, на форуме представлено много самого разнообразного трофейного вооружения и военной техники - в том числе и производства стран Запада. Например, американская гаубица М777.

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