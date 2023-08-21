В Россию запретят ввозить персики и груши из Новой Зеландии

Запрет на поставки семечковых и косточковых плодов будет действовать с 22 августа.

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Россельхознадзор с 22 августа запрещает поставки в Россию семечковых и косточковых плодов из Новой Зеландии из-за бурой монилиозной гнили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В случае заноса данной болезни экономический ущерб от потери урожая и проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта может составить до девяти миллиардов рублей», - предупредили в ведомстве.

Причиной для запрета стало выявление карантинной для России и стран-членов ЕАЭС бурой манилиозной гнили. При заражении плоды загнивают и мумифицируются. При этом существенным фактором является продолжительный латентный период, когда инфекция не проявляется. Соответственно, зараженные плоды загнивают при транспортировке, хранении или уже у конечного потребителя.

Среди запрещенных для поставок в Россию культур выделяют персики, нектарины, груши, сливы, айву, яблоки, вишню, черешню, алычу.

Ранее в июне Россия также запретила ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран - Евросоюза, США, Норвегии.