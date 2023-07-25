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Россия запретила ввоз рыбной продукции из недружественных стран

Елизавета Кондрикова
17:36 25.07.2023
Минэкономразвития РФ: вводится запрет на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран.
Россия запретила ввоз рыбной продукции из недружественных стран
© Фото: рыба Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press
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По сообщению пресс-службы Минэкономразвития РФ, Россия вводит запрет на ввоз продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран. Запрет выступает в качестве ответной меры на действия стран Запада.

«По информации Минсельхоза России, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции», - сказали в ведомстве.

Запрет войдет в силу через семь дней после официального опубликования ведомством.

Подобное решение также означает дополнительные рабочие места, увеличение объемов производства и расширение ассортимента отечественных компаний.

Ранее в федеральной таможенной службе сообщили о глобальном развороте внешней торговли России на Восток и Юг.

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