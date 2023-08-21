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ФСБ задержала сотрудника железной дороги за диверсию в Херсоне

Елизавета Кондрикова
17:05 21.08.2023
Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
ФСБ задержала сотрудника железной дороги за диверсию в Херсоне
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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Сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей Одесской железной дороги, которого подозревают в организации диверсии на железнодорожной станции Херсон в феврале 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.  

«Задержанный в феврале 2022 года, являясь одним из руководителей Одесской железной дороги, спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации», - говорится в пресс-релизе ФСБ.

В результате повреждения было нарушено снабжение группировки российских войск, задействованных в спецоперации. В отношении задержанного было заведено уголовное дело по статье «Диверсия», которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей.

Ранее в июне стало известно о задержании еще одного украинского диверсанта, которого обвинили в подрыве железнодорожного полотна на перегоне Чистенькое - Почтовое в Бахчисарайском районе в феврале этого года. Виновным оказался житель Симферополя, который действовал по заданию украинских спецслужб.

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