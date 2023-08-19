ФСБ задержала в ЛНР шпионившую для Украины местную жительницу

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Оперативники Федеральной службы безопасности задержали в Луганской Народной Республике местную жительницу. В ее отношении возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.

По данным следствия, фигурантка дела с августа прошлого года собирала информацию о расположении военнослужащих и военной техники Российской армии и Народной милиции Республики. Полученные данные она передавала иностранному государству, тем самым пытаясь оказать содействие украинские боевикам.

Ранее в Луганской Народной Республике был задержан гражданин Украины. Он также собирал информацию о военнослужащих и военной технике, чтобы передать ее иностранным спецслужбам.