В трех городах Нидерландов прогремели взрывы

В результате взрывов никто не пострадал.

© Фото: Tino Plunert, ZB, Global Look Press

Серия взрывов прозвучала в трех городах Нидерландов - Гааге, Амстердаме и Влардингене. Об этом сообщили в RT со ссылкой на издание NL Times.

«Ночью взрывы повредили новый магазин кроссовок в городе Влардинген, два дома в районе Зёйдост в Амстердаме, а также дом и автомобиль в Гааге», - приводит NL Times слова полиции.

По данным правоохранительных органов, в результате взрыва во Влардингене обгорел фасад здания магазина. Взрывы в Амстердаме спровоцировали пожар, возгорание удалось потушить. В Гааге сработало взрывное устройство.

Пострадавших в результате взрывов в трех городах Нидерландов нет.

Ранее 14 августа взрыв произошел на АЗС в Махачкале, в результате происшествия погибли 35 человек и более 100 пострадали. Взрыв произошел из-за пожара в автосервисе, день 15 августа был объявлен трауром по погибшим.