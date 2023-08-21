Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей из Донбасса

По словам губернатора, Подмосковье и ДНР организовали летний отдых для 2,5 тысячи детей из Донбасса и из семей участников СВО.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Подмосковье и Донецкая Народная Республика организовали летний отдых для 2,5 тысячи детей из Донбасса и из семей участников специальной военной операции.

«Организовали отдых деткам: 1,6 тысячи человек отправили на море, а 900 ребят приехали к нам, в "Литвиново". Это наш подмосковный детский лагерь», - передает его слова телеканал «360».

Глава региона отметил, что в Подмосковье адресно работает филиал фонда «Защитники Отечества», с которым тесно сотрудничают во всех городских округах, подчеркнув, что местные власти стараются уделять еще больше внимания нуждающимся в опеке.

Российский лидер высоко оценил работу по поддержке семей военнослужащих ВС РФ, отметив, что «это будет хорошим примером для других регионов».

На встрече с главой государства Воробьев также доложил о двух беспилотниках, которые были сбиты российскими средствами ПВО. В открытой части беседы речь шла о подготовке школ и детских садов к началу учебного года. Кроме того, президент и глава региона обсудили нагрузку на дорожную сеть в Подмосковье и ситуацию с аварийным жильем.