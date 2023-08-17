Минобрнауки разрешило участникам СВО переходить на бюджет в вузах

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Министерство науки и высшего образования разрешило участникам специальной военной операции переходить на бесплатную форму обучения в колледжах и вузах. Об этом говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

В приказе уточняется, что те, кто хочет перевестись на бюджетную форму обучения, должны подать специальное заявление, не имея при этом задолженностей, дисциплинарных взысканий, а также просрочек по оплате обучения.

Также им необходимо предоставить в образовательную организацию документ, который подтверждает участие в СВО.

Ранее Правительство Российской Федерации утвердило механизм перехода студентов-участников специальной военной операции на бюджет. Форму обучения возможно будет сменить на бесплатную даже при отсутствии вакантных мест.