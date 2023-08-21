В ВОЗ склоняются к естественному происхождению COVID-19

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Более вероятным является естественное происхождения вируса COVID-19, а не искусственное в условиях лабораторных исследований, заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар в интервью изданию Financial Times.

«Все больше становится очевидным, что на самом деле естественное происхождение гораздо более вероятно», - сказал ученый.

Тем не менее в ВОЗ все еще не исключают возможность утечки биоматериала из Института вирусологии в Ухане, так как, по словам научного сотрудника, «невозможно игнорировать географию, игнорировать центр».

Эксперт также заявил о намерении ВОЗ совершить миссию в Китай, чтобы точнее определить версию происхождения вируса, но только в случае, если китайские власти продемонстрируют «реальную готовность» поделиться необходимой информацией. В ВОЗ не до конца уверены в том, что смогут осуществить новую миссию в страну.

Ранее в США пытались доказать искусственное появление вируса из китайской лаборатории. В июне этого года Национальной разведкой США был опубликован отчет о бездоказательности обвинений в адрес Уханьского НИИ. В настоящее время нет доказательств того, что в Китае произошел инцидент, связанный с исследованиями, который стал причиной вспышки COVID-19.